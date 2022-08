Η Αντζελίκ Κέρμπερ θα απουσιάσει από τα court για αρκετούς μήνες καθώς ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Για τον πιο ευχάριστο λόγο η Αντζελίκ Κέρμπερ ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο US Open

Με ένα χαριτωμένο tweet, η κάτοχος 3 grand slam (Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledon 2018) και «αργυρή» ολυμπιονίκης το 2016, ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τα γήπεδα για ένα εύλογο διάστημα.

«Θέλω πραγματικά να παίξω στο US Open, αλλά αποφάσισε πως δεν θα ήταν δίκαιος ανταγωνισμός να παίζουμε δύο εναντίον ενός» έγραψε βάζοντας emojis ένα μωρό και ένα μπιμπερό.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR