Απίστευτη ανατροπή από τον Μπέντζαμιν Χασάν ο οποίος έχανε με 5-1 από τον Λούκας Μίντλερ και έσωσε 12 match point για να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Μία ανατροπή από αυτές που βλέπει κανείς μία στα 10 χρόνια, έκανε σε τουρνουά Challenger στο τένις, ο Μπέντζαμιν Χασάν.

Ο Λιβανέζος τενίστας (Νο315) αντιμετώπιζε τον Αυστριακό Λούκας Μίντλερ (Νο307) στη Μπάνια Λούκα της Σερβίας, με τον Μίντλερ να έχει κερδίσει με 6-4 το πρώτο σετ και να προηγείται με 5-1 στο δεύτερο, έχοντας match point στο 30-40.

Ο Χασάν όχι μόνο έσωσε το σερβίς του εκεί, αλλά έκανε μία επική ανατροπή σώζοντας συνολικά 12 match points του αντιπάλου του, για να πάρει το σετ με 7-6 (και με το tie break στο 11-9!) και στη συνέχεια να τον αποκλείσει, κερδίζοντας με 6-4 το τρίτο σετ!

Ο Χασάν έσωσε ένα match point στο 1-5, τρία στο 3-5, τρία στο 5-6 και πέντε στο tie-break του δεύτερου σετ.

Σε ένα από τα match point που έσωσε μάλιστα, χρειάστηκε να επιβιώσει από ένα μεγάλο ράλι με 30 χτυπήματα!

Δείτε όλους τους πόντους που τον κράτησαν στο παιχνίδι:

The impossible comeback is completed. Hassan saves 12 match points to beat Miedler 4-6 7-6 6-4.



Here are all of them compiled, including a 30-shot rally on the 9th and an incredible running pass on the 12th (sorry for the loading in one of them, stream error)

@ATPChallenger