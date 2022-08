Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν άφησε να περάσει αναπάντητη την κίνηση οπαδού να τον αποκαλέσει «loser» μετά την ήττα του από τον Νικ Κύργιος στο Μόντρεαλ.

Φραστικό επεισόδιο είχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά την ήττα του από τον Νικ Κύργιος με 2-1 στο Μasters του Μόντρεαλ. Ο Μεντβέντεφ δεν μπόρεσε από πολύ νωρίς να υπερασπιστεί τον τίτλο του και μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιου οπαδού.

Συγκεκριμένα αποχωρώντας από το γήπεδο, κάποιος τον αποκάλεσε «loser» και ο Ρώσος δεν το άφησε να περάσει έτσι. Κατευθύνθηκε στο σημείο που βρίσκονταν, άρχισε μια έντονη συνομιλία, με τον Μεντβέντεφ να τον ρωτά «τι είπες» και στη συνέχεια να του λέει «είμαι πολύ ήρεμος».

God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court



Achieve something yourself in this life..



Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7