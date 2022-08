Ο Τζένσον Μπρούσκμπι στο παιχνίδι του με τον Μπαουτίστα Άγκουτ στο Τορόντο πείνασε και δεν δίστασε να βγάλει από το σακίδιό του ένα χάμπουργκερ και να το φάει.

Τις δικές του διατροφικές συνήθειες φαίνεται πως έχει ο Τζένσον Μπρούσκμπι όταν παίζει τένις. Αντί για μπανάνες ή ενεργειακές μπάρες που χρησιμοποιούν οι παίκτες στη διάρκεια του αγώνα, ο 21χρονος Αμερικανός επέλεξε το χάμπουργκερ.

Στον αγώνα του κόντρα στον Μπαουτίστα Άγκουτ για τη φάση των «32» στο 1000άρι Masters του Τορόντο ο νεαρός στη διάρκεια του β' σετ ένιωσε πείνα.

Tell me you're American without telling me you're American#OBN22 pic.twitter.com/PL1zlfzFnH