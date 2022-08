Ο Νικ Κύργιος με… φόρα από την Ουάσιγκτον, κέρδισε και τον Σεμπάστιαν Μπάεζ στο Μόντρεαλ και ακολουθεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Νικ Κύργιος αρνείται να χάσει… Μετά τον θρίαμβό του στην Ουάσιγκτον, συνεχίζει ακάθεκτος και στο Μόντρεαλ όπου κέρδισε στον πρώτο γύρο τον Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπάεζ με 6-4, 6-4.

Παρά την κούραση, ο Αυστραλός πήρε τη νίκη έχοντας 6 άσους και 27 winners.

Can't stop, won't stop @NickKyrgios defeats Baez 6-4 6-4 and has won of his past 14 matches!#OBN22 pic.twitter.com/KeOyQrO6Lq