Τσιτσιπάς: Δώρο αυτοκίνητο στον πατέρα του αξίας 240.000 ευρώ (vid)

Με μια μεγάλη έκπληξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε α ευχαριστήσει τον πατέρα του Απόστολο, κάνοντάς του δώρο ένα αυτοκίνητο αξίας πάνω από 240.000 ευρώ.

Μια έκπληξη που σίγουρα θα την θυμάται για πάντα ετοίμασε στον πατέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όπως αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα «orange.fr», ο Στέφανος έκανε δώρο στον πατέρα του μια Aston Martin DBX, ένα αυτοκίνητο που ξεπερνάει σε αξία τις 240.000 ευρώ και μάλιστα το έκανε με διαφορετικό τρόπο. Κάλυψε το αυτοκίνητο με αγγλική σημαία και ένας παρκαδόρος ξενοδοχείου στο Μονακό, έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα του Απόστολο.

Μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει: «O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκηνοθετήσει την παράδοση του δώρου. Ένας παρκαδόρος ενός ξενοδοχείου στο Μονακό έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα του. Κρυμμένο κάτω από έναν μουσαμά στα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα ολοκαίνουργιο SUV της Aston Martin DBX, 707 ίππων που η αξία του υπολογίζεται πάνω από 240.000 ευρώ. Την έκπληξη την οποία ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανακάλυψε με χαρά και έκπληξη.

Εμφανώς έκπληκτος και χαρούμενος, ο Απόστολος ευχαρίστησε τον γιο του, μόλις η συγκίνηση υποχώρησε».

Ο Έλληνας τενίστας στάθηκε και στην πινακίδα που ήταν «2412», νούμερα τα οποία δεν ήταν τυχαία, αλλά έδειχναν την ημερομηνία γέννησης του πατέρα του (24/12).

Stef made a gift to his father to thank him for everything pic.twitter.com/DyY9dkaysh