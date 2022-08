Οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν με την αφίσα του Στέφανου Τσιτσιπά στην είσοδο της τουαλέτας των ανδρών, έφερε αλλαγή από τους διοργανωτές στην Ουάσιγκτον.

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να μην αγωνίζεται στην Ουάσιγκτον, αλλά άθελά του βρέθηκε στο επίκεντρο του τουρνουά.

Ο λόγος ήταν γιατί οι διοργανωτές είχαν την… φαεινή ιδέα να βάλουν αφίσα του πάνω στην πόρτα που μπαίνουν οι αθλητές στην τουαλέτα.

Από την στιγμή που δεν αγωνίζεται στο τουρνουά, θεωρήθηκε ασέβεια προς τον Στέφανο καθώς δεν είναι και λίγοι που θεώρησαν ότι με αυτό τον τρόπο ειρωνεύτηκαν τον Ελληνα τενίστα με αφορμή τα toilet breaks για τα οποία δέχτηκε έντονη κριτική πέρυσι.

Οι αντιδράσεις έπιασαν τόπο πάντως, καθώς έβγαλαν το πρόσωπο του Στέφανου από την πόρτα και έβαλαν του… Νικ Κύργιου.

Update:



The face of the #CitiOpen men’s room has been changed. pic.twitter.com/YfrKldeMd6