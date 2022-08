O Νικ Κύργιος έσβησε 5 match points και έδωσε συνέχεια στη νικηφόρα πορεία του στην Ουάσινγκτον, μπαίνοντας στα ημιτελικά του Citi Open.

Δυο προκρίσεις μέσα σε διάστημα λίγων ωρών πήρε ο Νικ Κύργιος στο τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Αφού πρώτα απέκλεισε τον Ράιλι Οπέλκα, λίγες ώρες μετά κλήθηκε να παίξει με τον Φράνσις Τιάφο, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε… σόου. Ο Κύργιος ήταν αυτός που κατάφερε να το πάρει επικρατώντας με 2-1 σετ, αλλά για να φτάσει στη νίκη χρειάστηκε να σβήσει πέντε match point του Αμερικανού (6-7 (5), 7-6 (12), 6-2).

What. A. Match. @NickKyrgios overcomes Tiafoe 6-7 7-6 6-2 to seal his spot in the semi-finals in Washington!@CitiOpen pic.twitter.com/6DdVVVZjCC