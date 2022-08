Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Κετσμάνοβιτς και για 26η φορά στην καριέρα του θα παίξει σε τελικό της ATP.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εξασφάλισε για άλλη μία εβδομάδα το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Κέρδισε τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς στον ημιτελικό του Λος Κάμπος με 2-0 σετ και θα παίξει στον τελικό τα ξημερώματα κόντρα στον Κάμερον Νόρι (κέρδισε με 6-4, 3-6, 6-3 τον Αλιασίμ στον άλλο ημιτελικό).

Ο Ρώσος τενίστας χρειάστηκε tie break (7-6) για να πάρει το πρώτο σετ, αλλά στην διαδικασία το πήρε πανεύκολα καθώς δεν κέρδισε ούτε πόντο ο Κετσμάνοβιτς. Στο δεύτερο σετ ο Μεντβέντεφ έσπασε δύο φορές το σερβίς του Σέρβου και με 6-1 έφτασε εύκολα στη νίκη.

Into his 26th career final @DaniilMedwed defeats Kecmanovic 7-6 6-1 under the lights in Los Cabos!#ATC2022 pic.twitter.com/EMzydCtfg5