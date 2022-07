Η Ανέτ Κονταβέιτ συνεχίζει την πορεία της στον Όπεν της Πράγας, σε αντίθεση με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που συνέχισε τις απογοητευτικές της εμφανίσεις μέσα στο 2022.

Η Ανέτ Κονταβέιτ ξεπέρασε με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Τσέχας, Λούσι Χαβλίτσκοβα με 6-4, 6-3 και πέρασε στην προημιτελική φάση του Όπεν της Πράγας.

Εκεί το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο.1 στο ταμπλό θα αντιμετωπίσει την Ανασταστία Ποτάποβα, καθώς η Ρωσίδα στο δικό της προημιτελικό νίκησε την Κινέζα, Ζου με 6-4, 7-6(8).

