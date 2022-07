Ο Κάσπερ Ρουντ αν και χρειάστηκε την ανατροπή νίκησε τον Ματέο Μπερετίνι με 2-1 και για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά του Γκστάαντ της Ελβετίας.

O Κάσπερ Ρουντ διατήρησε τον τίτλο του στο Γκστάαντ της Ελβετίας, με τον Νορβηγό να επικρατεί στον τελικό τον Ματέο Μπερετίνι με 4-6, 7-6(4), 6-2 και να σηκώνει ξανά το τρόπαιο στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά.





Στο 1ο σετ ο Μπερετίνι έκανε το 3-2, αμέσως μετά έσβησε τρεις break points, ξέφυγε 4-2 κατακτώντας το σετ με 6-4.

Comeback Casper



The moment @CasperRuud98 defeated Berrettini from a set down to capture the 2022 Gstaad title! pic.twitter.com/bYYnd7mLJ0