Ο Κάρλος Αλκαράθ ζορίστηκε στο πρώτο σετ από τον Φιλίπ Κραΐνοβιτς, τελικά έφθασε στο 2-0 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του Αμβούργου Open.

Ο Κάρλος Αλκαράθ για δεύτερο αγώνα στο Όπεν του Αμβούργου βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς,, όμως ανέβασε ρυθμό και επικρατώντας με 7-6(4), 6-3 πήρε τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Σέρβος είχε την πρωτοπορία 5-4 και μαζί το σερβίς για να τελειώσει το 1ο σετ, σε εκείνο το σημείο ο 19χρονος Ισπανός «έσβησε» τέσσερις set points, το σετ πήγε στο tie break, εκεί ο Αλκαράθ από το 2-4 με πέντε σερί πόντους πήγε στο 7-5, κατακτώντας το σετ.

«Έπρεπε να παίξω έναν από τους καλύτερους αγώνες μου στο tour» δήλωσε μετά ο Αλκαράθ, που πήρε με άνεση το β' σετ με 6-3. Στα προημιτελικά ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ, που νίκησε τον Φάμπιο Φονίνι με 6-3, 7-5.

