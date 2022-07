Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ZDF οι Ασλάν Καράτσεφ και Νικολόζ Μπασιλασβίλι φέρεται να εμπλέκονται σε σκάνδαλο για στημένους αγώνες.

Ένα δημοσίευμα του ZDF που εμπλέκει τους Ασλάν Καράτσεφ και Νικολόζ Μπασιλασβίλι καθώς και τον πρώην προπονητή τους Γιάχορ Γιάτσικ σε σκάνδαλο με στημένους αγώνες, ταράζει τα νερά στο χώρο του τένις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, οι δύο τενίστες φέρεται να έστηναν παιχνίδια, με τον άλλοτε κόουτς τους να παρουσιάζεται ως ο ιθύνων νους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάχορ Γιάτσικ είναι ο άνθρωπος που τους παρότρυνε να στήσουν αγώνες σε δύσκολες στιγμές της καριέρας τους.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, υπάρχουν δεδομένα από ύποπτα πονταρίσματα σε πέντε αγώνες με πρωταγωνιστή τον Καράτσεφ κατά την περίοδο 2018-2021.

Ένας από αυτούς ήταν στο Roland Garros του 2020, ένα παιχνίδι για το οποίο ο Καράτσεφ -ο οποίος θυμίζουμε ψηφίστηκε από τους τενίστες της ATP ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης στο 2021- έχει ήδη ανακριθεί από τη γαλλική αστυνομία, χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομά του τότε.

Η έρευνα της περίπτωσης Μπασιλασβίλι, εκκρεμεί στο ITIA (Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις). Ελέγχονται τα διπλά του πρώτου γύρου του Γουϊμπλεντον του 2021 με τον Μολδαβό Ραντου Άλμποτ. Ενώ ο τελευταίος χρονικά αγώνας που ερευνάται, είναι παιχνίδι του πρόσφατου ATP 250 της Στουτγκάρδης.

Ο κόουτς Γιάτσικ έχει συνεργαστεί στενά και με τους δύο τενίστες. Φέρεται μάλιστα να έψαχνε για ταλαντούχους παίκτες που έχουν οικονομικά προβλήματα.

