Αποθεωτικό σχόλιο από τον Έλληνα τενίστα για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τη Σερένα Γουίλιαμς, αποκαλώντας τους τα έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου!

Hats off από τον Στέφανο Τσιτσιπά στα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τη Σερένα Γουίλιαμς.

Ο Έλληνας τενίστας, νούμερο 5 αυτή την στιγμή στον κόσμο, έκανε retweet μια φωτογραφία της θρυλικής τενίστριας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Κώστας και Άλεξ) γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μια φωτογραφία»!

Εδώ το σχετικό tweet:

6 of the 13 wonders of the world in one photo! 🔝⚡️❤️ https://t.co/pYJt6ajRsG