Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την κόντρα του με τον Νικ Κύργιο και σχολίασε μέσω social media περί της επίγνωσης που έχει για τις στιγμές που θα θέλει ν' απολογείται, ανάλογα με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.

Ο Τσιτσιπάς και ο Κύργιος μετά την πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση, τα νεύρα και όσα έχουν ακολουθήσει από τότε, «ραγίζοντας» το γυαλί της σχέσης τους, πέρα από τη συναδελφικότητά τους, συνεχίζουν να διατηρούν στην επιφάνεια όσα έχουν συμβεί.

Αυτή τη φορά, ο Τσιτσιπάς έγραψε στο twitter:

«Η ικανότητά μου να αναγνωρίζω το λάθος μου καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τη συμπεριφορά του ανθρώπου με τον οποίο τσακώνομαι».

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.