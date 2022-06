Η Σερένα Γουίλιαμς ήταν το πρόσωπο της ημέρας στο τουρνουά του Ίστμπουρν στην Αγγλία, δύο μήνες πριν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας της η περίφημη Αμερικανίδα επέστρεψε στη δράση και προετοιμάζεται για το Wimbledon.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κορτ είναι γεγονός. Δύο μήνες πριν από το 41ο έτος της ηλικίας της επιστρέφει στο tour και την Τρίτη έδωσε το πρώτο της αγώνα έπειτα από ένα χρόνο.

