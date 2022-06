Η Σερένα Γουίλιαμς άρχισε προπονήσεις στο Ιστμπουρν μαζί με τον Τιάφο και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σχεδόν ένα χρόνο μετά.

Η μεγάλη επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς είναι προ των πυλών.

Έστω και στο διπλό, η Αμερικανίδα τενίστρια ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Ιστμπουρν και σήμερα εθεάθη να κάνει προπόνηση μαζί με τον Φράνσις Τιάφο.

Serena Williams is officially here in Eastbourne as she prepares for her comeback after a one year layoff.



She spent this afternoon training with Frances Tiafoe at the off-site training courts. pic.twitter.com/my3Tskc4ZL