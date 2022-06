Ο Ματέο Μπερετίνι διατήρησε τον τίτλο του στο Queen's Championships του Λονδίνου , για τον δεύτερο τουρνουά που κατακτά το 2022.

Ο Ματέο Μπερετίνι υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Queen's Championships του Λονδίνου, νικώντας στον τελικό τον Σέρβο, Φίλιπ Κραϊνοβιτς με 7-5, 6-4.



Ο Ιταλός πανηγύρισε τον 7ο τίτλο καριέρας και το 4ο στο γρασίδι, μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στη διοργάνωση, με δύο τίτλους στις ισάριθμές πρώτες συμμετοχές του σε αυτό.

BACK-TO-BACK CHAMPION! @MattBerrettini remains undefeated at Queen's as he gets through Filip Krajinovic 7-5 6-4!@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/nPyFDU24fy