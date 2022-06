Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα από το αγαπημένο του twitter, θέλησε να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «χτύπησε» άλλη μια φορά από το twitter. O 24χρονος τενίστας που τις τελευταίες εβδομάδες δεν αποδίδει και δεν βγάζει τα αποτελέσματα που θέλει μέσα στο κορτ, έγραψε στο twitter: «Just another day of not being rich and hot». «Άλλη μια μέρα να μην είσαι πλούσιος και καυτός».

Ο Τσιτσιπάς μετά και την κακή παρουσία του στο Χάλε, έβαλε ένα επιπλέον τουρνουά στο γρασίδι, αυτό στη Μαγιόρκα, πριν από το Wimbledon.