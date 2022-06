Ο Ματέο Μπερετίνι στο πρώτο τουρνουά μετά την προ τριών μηνών επέμβαση στο χέρι, κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της Στουτγάρδης, νικώντας τον Άντι Μάρεϊ με 2-1.

Ο Ματέο Μπερετίνι άνοιξε λογαριασμό για το 2022. Ο 26χρονος Ιταλός νικώντας τον Άντι Μάρεϊ με 6-4, 5-7, 6-3 επικράτησε στον τελικό του τουρνουά της Στουτγάρδης και πήρε τον πρώτο του τίτλο στη χρονιά.

Ο Μπερετίνι επέστρεψε στη δράση μετά την επέμβαση στο χέρι τον Μάρτιο με τον καλύτερο τρόπο, φθάνοντας στον 6ο τίτλο της καριέρας του, από τους οποίους οι τρεις στο γρασίδι.

THE BOSS OF THE BOSS OPEN!



Check out the moment @MattBerrettini claimed the in Stuttgart!@theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/aUTvX7VnZI