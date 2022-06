Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Άντι Μάρεϊ, με τον Σκωτσέζο να επικρατεί με 2-0 σετ στα προημιτελικά του τουρνουά της Στουτγάρδης.

Ο 35χρονος Άντι Μάρεϊ νίκησε έναν απογοητευτικό Στέφανο Τσιτσιπά με 7-6(4), 6-3 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Στουτγάρδης.

Ο Βρετανός τενίστας παίζοντας με περισσότερο πάθος, ιδιαίτερα στο 2ο σετ, πήρε τη νίκη και μαζί την πρόκριση για την ημιτελική φάση της διοργάνωσης στη γερμανική πόλη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο του τουρνουά στο γρασίδι έδειξε πως θέλει πολλή δουλειά εν όψει του Wimbledon.

Παρότι ο Τσιτσιπάς είδε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είδε να δουλεύει το πρώτο του σερβίς (συνολικά είχε πέντε love games, τα τέσσερα στο πρώτο σετ), αυτό δεν ήταν αρκετό.

Ο Μάρεϊ δεν του επέτρεψε να πετύχει break, o Βρετανός έσωσε ένα set point στο 1ο σετ, είχε με το μέρος τους το φιλέ σε καθοριστικό σημείο του tie break, κι όταν πέτυχε το μοναδικό break του αγώνα στο 6ο game του β΄ σετ, κυριάρχησε απέναντι σε έναν απογοητευμένο Τσιτσιπά, φθάνοντας στην πρώτη του νίκη απέναντι σε παίκτη του Top 5 από το 2016!

