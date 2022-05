Ο Ντένις Σαποβάλοφ φρόντισε να προκαλέσει ξανά, αφού απάντησε στις αποδοκιμασίες του κόσμου «έχοντας βγει από τα ρούχα του»!

Ο Ντένις Σαποβάλοφ, το «κακό παιδί του τένις», κατάφερε για άλλη μια φορά να τραβήξει για αρνητικό λόγο τα φώτα πάνω του.

Ο Καναδός, μετά τη νίκη του επί του Λορέντσο Σονέγκο στο Ιταλικό Όπεν, άρχιζε να ουρλιάζει με μανία προς το πλήθος που τον χλεύαζε. Ωστόσο, ο ίδιος,λίγο αργότερα δήλωσε ότι ο κόσμος τον αγαπά.

Ο Σαποβάλοφ, επίσης, κάλεσε τους αξιωματούχους του αθλήματος να λάβουν πιο σθεναρά μέτρα κατά τον οπαδών που προκαλούν ταραχή στις εξέδρες.

Όλα ξεκίνησαν όταν έχασε τη ψυχραιμία του τη στιγμή που του επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού, επειδή σκαρφάλωσε πάνω στο δίχτυ για να κάνει υπόδειξη στον διαιτητή - κάτι που απαγορεύεται στους κανονισμούς της ΑΤP. Ο κόσμος άρχισε να τον αποδοκιμάζει και να τον κοροϊδεύει. Τότε, εκείνος αιφνιδίασε τους πάντως αρχίζοντας να φωνάζει στο πλήθος. Πάντως, κατάφερε να νικήσει τον Σονέγκο με 7-6(5) 3-6 6-3.

Ο 23χρονος πρότεινε ότι το τένις θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων αθλημάτων στα οποία οι οπαδοί που προκαλούν με τη συμπεριφορά τους εκδιώκονται από τις εξέδρες.

«Στο ΝΒΑ υπάρχουν πολλοί λάτρεις, αλλά οι κανόνες είναι αρκετά αυστηροί. Όσοι ξεπερνούν τα ότρια διώχνονται αμέσως».

Το νούμερο 16 του κόσμου, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η δική του συμπεριφορά δεν ήταν αποδεκτή.

«Ήταν μια αντίδραση της στιγμής. Απλώς πρέπει να βελτιωθώ με το να χειρίζομαι τον εαυτό σ' αυτές τις περιπτώσεις. Εχω παίξει στη Ρώμη πολλές φορές. Οι οπαδοί με αγαπούν εδώ όπως τους αγαπώ και εγώ. Ακόμα και μετά τον αγώνα, ήταν πολύς κόσμος όρθιος και περίμενε φωτογραφίες.

Εκτιμώ πραγματικά το άθλημα και την αγάπη που έχω εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω άλλον έναν αγώνα – όχι εναντίον ενός Ιταλού», εξήγησε στη συνέχεια.



Denis Shapovalov in a heated battle with Lorenzo Sonego/the Italian crowd in Rome...



"Shut the f___ up," he shouts when booed for arguing with the supervisor.pic.twitter.com/TVTGgNbeTy