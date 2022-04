O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την κλήρωσή του στο Οπεν της Μαδρίτης, όπου θα αρχίσει από τον β' γύρο.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Όπεν της Μαδρίτης για τους άνδρες, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μαθαίνει το σταυροδρόμι που θα κληθεί να ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς περνά bye στο 2ο γύρο, εκεί θα παίξει με το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Λούκας Πουίγ και τον Κάρεν Κατσάνοφ.

These are the potential ATP quarter-final match ups



Djokovic vs Ruud

Nadal vs Alcaraz

Tsitsipas vs Rublev

Zverev vs Auger-Aliassime@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN