Ο Αλκαράθ στα 18 του χρόνια θα μπει την Δευτέρα για πρώτη φορά στο Top10 ακριβώς 17 χρόνια μετά τον Ναδάλ.

Λες και ορισμένες φορές συνωμοτεί το σύμπαν… Οι συγκρίσεις του Κάρλος Αλκαράθ με τον Ράφα Ναδάλ έχουν αρχίσει από πέρυσι στην Ισπανία.

Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, και ο τρόπος που παίζει, αλλά και η εκπληκτική αποφασιστικότητα που δείχνει για ένα παιδί 18 ετών.

Τώρα, οι φαν του έχουν άλλον ένα λόγο να κάνουν… συγκρίσεις μεταξύ των δύο.

Με τη νίκη του επί του Τσιτσιπά, ο Αλκαράθ την Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου, θα μπει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ακριβώς 17 χρόνια πριν, στις 25 Απριλίου του 2005, ο Ναδάλ μπήκε κι αυτός στο Top10 και μάλιστα μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Βαρκελώνη, τον οποίο διεκδικεί αυτό το Σαββατοκύριακο ο Αλκαράθ!

