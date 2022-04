Η Μαρία Σάκκαρη δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα της με τη Ζίγκεμουντ στη Στουτγάρδη, αποχωρώντας μετά το 4ο γκέιμ στο 2ο σετ.

Η χωμάτινη περίοδος δεν άρχισε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, που αποχώρησε μετά τον 4ο γκέιμ του 2ου σετ, στον αγώνα της με τη Γερμανίδα Λάουρα Ζίγκεμουντ για τη φάση των «16» στο τουρνουά της Στουτγάρδης. Σε εκείνο το σημείο η Ζίγκεμουντ είχε την πρωτοπορία στο σκορ με 6-4, 3-1.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά το τέλος του 1ου σετ δέχθηκε ιατρική βοήθεια, το πρόβλημα δεν ήταν μυικό, ήταν φανερό από τον τηλεοπτικό δέκτη πως η Ελληνίδα ένιωθε αδιαθεσία. Η ιατρός πήρε την πίεσή της, μετά από λίγα λεπτά η Σάκκαρη επανήλθε για το 2ο σετ, αλλά όταν η Ζίγκεμουντ έκανε το 3-1, η 26χρονη Ελληνίδα αποχώρησε από τον αγώνα.

Maria Sakkari is forced to retire. Laura Siegemund advances to the quarter finals. Get well soon, Maria! #porschetennis #PTGP22 pic.twitter.com/sadnBrvc6a