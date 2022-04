Ο Ρότζερ Φέντερερ είδε τα παπούτσια του, Roger Pro, να βγαίνουν στην αγορά.

Τα παπούτσια με την υπογραφή του Ρότζερ Φέντερερ είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά και σε μεγαλύτερη παραγωγή σε σχέση με τον αριθμό που κυκλοφόρησε μερικούς μήνες πριν.



Ο Φέντερερ ανακοίνωσε το νέο μέσα από τα social media, σημειώνοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσει στην αγορά μεγαλύτερο αριθμός των Roger Pro. Έχουμε δαπανήσει πολύ χρόνο για να το τελειοποιήσουμε».

Our first-ever performance Tennis shoe is here. Co-created with @rogerfederer, it’s a Center Court conqueror.



