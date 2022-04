O Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα είναι ο επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα είναι ο επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο δρόμο για τα ημιτελικά στο Μόντε Κάρλο Masters. Ο βραχύσωμος Αργεντινός νίκησε τον Ιταλό, Λορέντσο Μουζέτι με 2-6, 6-4, 6-3 σε 2 ώρες και 32 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Μουζέτι προηγήθηκε με 6-2, 3-1, όμως ο 30χρονος Σβάρτσμαν άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Με δύο διαδοχικά break πήρε το προβάδισμα 5-3 και το 2ο σετ 6-4.

Στο 3ο σετ ο Σβάρτσμαν κυριάρχησε, έφθασε γρήγορα στο 5-2 και στο τελικόπ 6-3, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

