Ο Σεμπάστιαν Κόρντα έβαλε φρένο στην τρελή πορεία του Κάρλος Αλκαράθ και τον απέκλεισε από το Μόντε Κάρλο Masters.

Η 5η ημέρα στο Μόντε Κάρλο Masters άρχισε με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, τον Σεμπάστιαν Κόρντα να νικά τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(2), 6-7(5), 6-3 και να προκρίνεται στη φάση των «16».

Ο 21χρονος Αμερικάνος, (Νο.42) αν και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 54 αβίαστα λάθη και άλλα εννέα διπλά λάθη, μπόρεσε να αφήσει εκτός συνέχειας τον 18χρονο Ισπανό (Νο11), που ερχόταν από τη νίκη στο Miami Open, αλλά δεν άρχισε καλά τη χωμάτινη περίοδο.

