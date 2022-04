O Χουάν Κάρλος Φερέρο αποθέωσε τον Κάρλος Αλκαράθ και έβαλε επόμενο στόχο έναν τελικό σε grand slam μέσα στην χρονιά.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έδωσε μεγάλη χαρά στον προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φερέρο.

Ο δεύτερος έχασε τον πατέρα του, αλλά πήγε να δει τον παίκτη του να σηκώνει την κούπα στο Μαϊάμι.

Και μετά το τέλος του τελικού, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως αν τον αφήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μπορεί να κάνει εκπληκτικά πράγματα. «Αφήστε τον να εξελιχθεί. Δεν είναι εύκολο να θέσουμε στόχους για το που μπορεί να φτάσει. Είναι δύσκολο. Αφήστε τον να παίξει» είπε ο Φερέρο αρχικά.

«Θα έχει εκπληκτική χρονιά και αν όλα πάνε καλά, το επόμενο βήμα θα είναι να φτάσει σε ένα grand slam ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας» πρόσθεσε… επιβεβαιώνοντας πως πλέον στόχος είναι και ένας τελικός σε grand slam.

«Επειδή είναι εύκολο να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του με όλο αυτό που γίνεται, πρέπει να μείνει αφοσιωμένος στην προπόνηση. Επομένως θα τον βάλουμε σε μία… φούσκα προκειμένου τις επόμενες ημέρες να μείνει ήρεμος και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του» είπε ακόμη ο Φερέρο που πέτυχε ήδη τον πρώτο στόχο που είχε θέσει με τον Αλκαράθ και ήταν μία παρουσία στο Top15.

«Θυμάμαι όταν προπονούνταν στα 16 του είχε ήδη αναπτύξει το παιχνίδι σε επίπεδο επαγγελματιών. Εχει αυτό το… κάτι και συνεχίζει να δουλεύει ώστε να βελτιωθεί μέρα με την μέρα. Αν τον αφήσουμε να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του, θα βρεθεί σε ένα πολύ όμορφο μονοπάτι» πρόσθεσε ο προπονητής του 18χρονου.

Ο Φερέρο πήρε λίγη χαρά μετά από μία δύσκολη εβδομάδα καθώς απεβίωσε ο πατέρας του. Ωστόσο, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο Μαϊάμι για τον τελικό, κάνοντας τον Αλκαράθ να τρελαθεί από την χαρά του καθώς δεν το γνώριζε.

This is so lovely.



Juan Carlos Ferrero arriving for the final of his charge, Carlos Alcaraz.



He had not been in Miami due to the passing of his father. (Via @QuentinMoynet & @juankiferri on IG). pic.twitter.com/brPVYUFHaT