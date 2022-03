Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε τον επόμενο αντίπαλό του στο Μαϊάμι, Κάρλος Αλκαράθ.

Η μάχη που θα δώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Κάρλος Αλκαράθ τα ξημερώματα της Τετάρτης, θα είναι αναμφίβολα το ματς της βραδιάς στο Μαϊάμι.

Ο Αλκαράθ είναι από τους πλέον φορμαρισμένους παίκτες στο Tour και ο Στέφανος είναι σκληρό… καρύδι και το παιχνίδι αυτό αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Ο Τσιτσιπάς θέλει να πάρει και ρεβάνς για τον αποκλεισμό από τον νεαρό Ισπανό πέρυσι στο US Open, όπου είχε μιλήσει με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για το παιχνίδι του. Το ίδιο έκανε και τώρα μετά τη νίκη του επί του Ντε Μινόρ.

«Θα παλέψω, είναι σπουδαίος παίκτης και για μένα θα είναι μεγάλη πρόκληση. Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις, θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

'It is going to be a big challenge and I like these kinds of challenges'@steftsitsipas is ready for revenge tomorrow against Alcaraz #MiamiOpen pic.twitter.com/1vQmJQfOGp