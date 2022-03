Ντοκιμαντέρ 14 επεισοδίων θα προβάλει το Tennis Channel για την ζωή του Τσιτσιπά και έδωσαν μία πρώτη γεύση.

Το Tennis Channel παρουσίασε το νέο βίντεο της σειράς με τίτλο «Dear Fans», το οποίο αφορά την ζωή του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης θα πρωταγωνιστήσει σε ένα ντοκιμαντέρ 14 επεισοδίων μετά από συμφωνία με το δίκτυο, που ήδη πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο.

"There's a lot of work that goes in, every single day."



Now, @steftsitsipas is sharing it all; the work, the play, the success.



Find the full episodes of #DearFans at https://t.co/gb5JHSvce7, and watch the Greek take on Daniil Medvedev in the #AusOpen semifinal tonight. pic.twitter.com/MvtkHUWRFO