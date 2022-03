Τσιτσιπάς-Λόπεθ: Πρόκριση στο διπλό του Μαϊάμι

Τσιτσιπάς και Λόπεθ επικράτησαν των Μπάμπλικ - Γκολούμπεφ με 2-0 σετ στο διπλό του Μαϊάμι.

Το δίδυμο που νικάει δεν έχασε ούτε τώρα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Φελισιάνο Λόπεθ επικράτησαν με 2-0 των Καζάκων Μπάμπλικ και Γκολούμπεφ με 7-6 (2), 6-4, φτάνοντας τις 7 νίκες σε 8 αγώνες φέτος.

Στο πρώτο σετ κατάφεραν να επικρατήσουν στο tie break με 72 και στο δεύτερο σετ έφτασαν στο break στο 5ο game, πήραν κεφάλι με 3-2 και ολοκλήρωσαν την υπόθεση «πρόκριση» σε 1 ώρα και 23 λεπτά.

Πλέον, στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι, θα παίξουν είτε τους Νο.2 στο ταμπλό, Ρατζέφ Ραμί και Τζο Σάλισμπερ είτε τους Λόιντ Γκλάσπουλ και Μάικλ Βίνους.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα πήραν το τρόπαιο στο Ακαπούλκο και στοχεύουν σε ακόμα έναν τίτλο:

Tsitsipas before Feliciano López: When I started playing on tour, I thought I would develop friendships but it turned out to be the opposite 🙁



Tsitsipas now: 🙂



pic.twitter.com/3CrtQ5gPkL