Άλλο ένα περιστατικό κακής συμπεριφοράς τενίστα με τον Τζένσον Μπρούσκμπι να πετάει την ρακέτα του και ένα ball boy να γλιτώνει οριακά.

Ο Τζένσον Μπρούκσμπι φαίνεται πως θέλησε να… μιμηθεί την κακή πλευρά του Νικ Κύργιου.

Όπως ο Αυστραλός πριν μερικές ημέρες, έτσι και ο Αμερικανός εκνευρίστηκε στην διάρκεια του αγώνα του με τον Φεντερίκο Κορία και πέταξε με δύναμη την ρακέτα του προς το έδαφος. Αυτή όμως εκσφενδονίστηκε προς τα πίσω και λίγο έλειψε να χτυπήσει ένα ball boy!

O πιτσιρικάς από την τρομάρα του πήδηξε για να αποφύγει την ρακέτα, με τον Μπρούκσμπι να την γλιτώνει φτηνά καθώς του δόθηκε απλά πέναλτι.

Ο Κορία διαμαρτυρήθηκε λέγοντας πως έπρεπε να αποβληθεί ο αντίπαλός του, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

This is a better view of the Brooksby incident. 2 scenarios for a default (per a Supervisor)

1) The contact, even if unintentional, creates a serious injury.

2) If the act is intentional. So let’s say a player tried hit a ball at the umpire, but missed, that’s a default. pic.twitter.com/ECepplpkqq