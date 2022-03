Η Σιμόνα Χάλεπ δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στο Μαϊάμι Όπεν.

Η Σιμόνα Χάλεπ δεν θα πάρει μέρος στο Όπεν του Μαϊάμι, με τη Ρουμάνα να ανακοινώνει πως αποχωρεί από το τουρνουά εξ αιτίας προβλήματος τραυματισμού.

Η 30χρονη παίκτρια, Νο.19 στην παγκόσμια κατάταξη ανακοίνωσε την απόφασή της λίγο πριν από τον αγώνα της με την Αυστραλή Ντάρια Σάβιλ για το 2ο γύρο. Ήδη η Χάλεπ έχει αντικατασταθεί στο ταμπλό από τη Γαλλίδα, Αρμονί Ταν και θα είναι η αντίπαλος της Σάβιλ.

Simona Halep at practice today in Miami. Still a lot of tape on her thigh, which worries me. But hopefully she is getting better and will have a good run in Miami. She will start with a R2 match against Daria Saville. Source: @MiamiOpen #MiamiOpen pic.twitter.com/d7WWSTjoKs

Η Χάλεπ στις δύο προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε στις προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Μαϊάμι Όπεν με δεμένο τον αριστερό μηρό και σήμερα η ίδια ανακοίνωσε την είδηση αποχώρησης από το 1000άρι τουρνουά.

«Προπονήθηκα χθες και ένιωσα οξύ πόνο στο αριστερό μου πόδι. Μετά τον ημιτελικό του Indian Wells ήλπιζα ότι θα βελτιωνόταν, χθες πήγα για μαγνητική τομογραφία και έδειξε ρήξη» έγραψε η Χάλεπ.

Hi guys, while I was practising in Miami yesterday I felt a sharp pain in my left leg. I had been struggling with the thigh since my semifinal in Indian Wells and hoped it would improve, but I went for an MRI last night and unfortunately it showed a tear. My body needs time to pic.twitter.com/6xlojjKTRj