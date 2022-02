Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ γίνεται ο πρώτος τενίστας από το 2004 που γίνεται Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και δεν είναι από την Big-4.

Ιστορική ημέρα η 24η Φεβρουαρίου τόσο για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ όσο και για το ίδιο το τένις.

Η ήττα του Τζόκοβιτς στην Ντόχα από τον Βέσελι, του έδωσε το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη που από την προσεχή Δευτέρα θα είναι και επίσημα δική του.

Μετά από 79 συνεχόμενες εβδομάδες και 361 στην καριέρα του, ο Νόλε πέφτει από την κορυφή και μαζί και η Big-4 μετά από 18 ολόκληρα χρόνια!

Από τον Φεβρουάριο του 2004 όταν ο Φέντερερ έριξε τον Αντι Ρόντικ από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, μέχρι σήμερα την κορυφή απόλαυσαν μόνο ο Ελβετός, ο Τζόκοβιτς, ο Ναδάλ και ο Μάρεϊ.

For 921 weeks, four men have shared the @ATPTour World No. 1 ranking. That changes with @DaniilMedwed on Monday.



Weeks at No. 1 since 2 February 2004@DjokerNole 361@RogerFederer 310@RafaelNadal 209@Andy_Murray 41



NOTE: Excludes 22 weeks when ATP Rankings were frozen in 2020