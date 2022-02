Στο 12-0 το ρεκόρ του Ναδάλ για το 2022, στο καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο Ράφα Ναδάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα φετινά του επιτεύγματα.

Ο 35χρονος Ισπανός κέρδισε άνετα με 2-0 τον Στέφαν Κοζλόφ (6-0, 6-3) μέσα σε 1 ώρα και 16 λεπτά και έφτασε το ρεκόρ του για το 2022 στο 12-0.

This one goes to 12



For the first time in his career, @RafaelNadal starts a season with 12 consecutive wins, defeating Stefan Kozlov 6-0 6-3 at #AMT2022 pic.twitter.com/wFxQ5iP1WG