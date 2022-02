Ο Αλεξ Ντε Μινόρ βρέθηκε μπλεγμένος με πλαστά έγγραφα εισόδου στην Ισπανία όπου ζει και προπονείται.

Μπλεγμένος σε σκάνδαλο με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού φέρεται να είναι ο Αλεξ Ντε Μινόρ!

Ο κορυφαίος Αυστραλός τενίστας είναι ένα από τα ονόματα στην Ισπανία, το οποίο είναι υπό έρευνα από την αστυνομία, καθώς φέρεται να μπήκε στην χώρα δίχως να έχει τα νόμιμα έγγραφα. Ο Ντε Μινόρ ζει και προπονείται στην Ισπανία, αλλά οι Αυστραλοί πολίτες στη χώρα δεν μπορούν να εισέλθουν χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και αυτός είναι ένα από αυτούς που είναι σε σοβαρούς μπελάδες με την αστυνομία, σύμφωνα με Ισπανικά ΜΜΕ.

Alex de Minaur, Australia’s top ATP player, is reportedly one of the names in an investigation into false Covid documents in Spain, where he lives and trains.



Report (in Spanish) by Telemadrid: https://t.co/4NDeg3b9hW