Ο Αντρέι Ρούμπλεφ με σούπερ ανατροπή εξασφάλισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά της Μασσαλίας.

Το πρώτο ντέρμπι στο Open 13 Provence της Μασσαλίας βρήκε νικητή τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος επικράτησε του Ρισάρ Γκασκέ με 4-6, 6-3, 7-6(3) και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, έπειτα από μάχη 2 ωρών και 25 λεπτών.

Ο Ρούμπλεφ βρέθηκε να χάνει 5-2 στο 3ο σετ, με τέσσερα σερί γκέιμ προηγήθηκε 6-5, τελικά η νίκη επί του Γάλλου κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Στα προημιτελικά θα είναι και ο Ασλάν Καράτσεφ, με τον Ρώσο να νικά τον Ελβετό, Χόγλκερ Ρούνε με 1-6, 6-3, 6-4.

Rublev survives veteran scare



Andrey Rublev manages to recover a set down to defeat a really good Richard Gasquet 4-6 6-3 7-6 at @open13 pic.twitter.com/Ku2niZWuWo