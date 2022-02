Ανώτερος σε όλα τα επίπεδα ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ κέρδισε 2-0 τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τελικό του Ρότερνταμ και πήρε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να σπάσει την κατάρα στα 500αρια τουρνουά.

Αντίθετα, ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ έσπασε την δική του κατάρα σε τελικούς, καθώς μετά από 8 χαμένους, κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, επικρατώντας του Ελληνα τενίστα με 2-0 σετ (6-4, 6-2) σε 1 ώρα και 18 λεπτά.

Felix Auger-Aliassime defeats Stefanos Tsitsipas in straight sets to win the ABN AMRO World Tennis Tournament! pic.twitter.com/JZDTtVyFB1