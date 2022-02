Τσιτσιπάς: «Ο Ενκβιστ είναι προσθήκη στην ομάδα μου»

Τα σενάρια για αλλαγή προπονητή του Στέφανου Τσιτσιπά… οργίασαν μετά την εμφάνιση του Τόμας Ενκβιστ στο πλευρό του, στο Ρότερνταμ.

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, δεν ταξίδεψε μαζί του στο Ρότερνταμ και σε συνδυασμό με τα όσα είχαν προηγηθεί στο Australian Open, δεν ήθελε και πολύ για να αρχίσουν τα σενάρια στο διαδίκτυο με την παρουσία του Ενκβιστ στο πλευρό του.

Ο ίδιος ο Στέφανος όμως έβαλε τέλος σε αυτά, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ιλια Ιβάσκα. Ξεκαθάρισε πως ο Ενκβιστ δεν αποτελεί αντικαταστάτη του πατέρα του, αλλά απλά μια προσθήκη στην ομάδα που τον γυμνάζει.

«Ο Ενκβιστ είναι μία προσθήκη στην ομάδα μου. Ο πατέρας μου δεν ήρθε για να έχω λίγο χρόνο και να αρχίσω να προπονούμαι με τον Ενκβιστ. Δεν ξέρω ακόμη πόσο συχνά θα υπάρχει αυτή η συνεργασία» ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νο4 του κόσμου ανέφερε πως ελπίζει η συνεργασία με τον Σουηδό να είναι μακροχρόνια, αλλά τόνισε ότι ο πατέρας του παραμένει πρώτος προπονητής του.

«Ο Ενκβιστ έχει εμπειρία στο tour και τον σέβομαι πολύ. Ξέρω πως είναι πολύ ικανός και δίνει καλές συμβουλές. Ο λόγος που τον έχω εδώ είναι για να με βοηθήσει, να μου δώσει νέες οπτικές και νέες ιδέες σε διαφορετικά πράγματα και είμαι έτοιμος να ακούσω ό,τι μου πει» είπε επίσης για τον Σουηδό ο Τσιτσιπάς.

Stef on his collaboration with Thomas Enqvist #tsitsipas pic.twitter.com/g16LJHH9U4