Ο περσινός νικητής στο Ρότερνταμ, Αντρέι Ρούμπλεφ, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Με το δεξί ξεκίνησε την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο στο Ρότερνταμ ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Το Νο2 στο ταμπλό επικράτησε του Χένρι Λαασκόνεν με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και προχωρά στην επόμενη φάση.

Ο Ρώσος είχε εκπληκτικά ποσοστά στο σερβίς του (82% κερδισμένο πρώτο σερβίς, 79% στο δεύτερο) καθώς και 20 winners με μόλις 9 αβίαστα λάθη (25 είχε ο αντίπαλός του).

