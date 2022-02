Η Κατερίνα Αλεξάντροβα περιμένει να δει αν η Μαρία Σάκκαρη θα είναι η επόμενη αντίπαλός της στην Αγία Πετρούπολη.

Η Κατερίνα Αλεξάντροβα υπέταξε την Ιταλίδα, Καμίλα Τζόρτζι με 6-2, 1-6, 6-2 και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο Όπεν της Αγίας Πετρούπολης. Η 27χρονη Ρωσίδα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, εφόσον η Ελληνίδα τενίστρια νικήσει την Αναστασία Ποτάποβα στο δικό της αγώνα.

Η Αλεξάντροβα, Νο.43 στην παγκόσμια κατάταξης, δεν πλήρωσε τα 12 διπλά λάθη στα οποία υπέπεσε. Έχοντας ποσοστό επιτυχίας 71,7% κερδισμένων από το πρώτο σερβίς, η Αλεξάντροβα «έσπασε» και οκτώ φορές το σερβίς της Τζόρτζι έφθασε στην επικράτηση έπειτα από μια ώρα και 44 λεπτά.

What a match!



