Ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Sydney Tennis Classic

H Μπάρμπορα Στρεϊτσίκοβα δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση λίγες ημέρες πριν από το Australian Open. Η 26χρονη Τσέχα, νικήτρια στο περσινό Roland Garros, έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσία με 6-0, 6-2 και πήρε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του Sydney Tennis Classic

Αντίπαλός της θα είναι η Άνετ Κονταβέιτ, που πήρε το 1ο σετ από την Ονς Τζαμπέρ 6-4 και μετά είδε την Τυνήσια να αποσύρεται. Έτσι η 26χρονη από την Εσθονία πέρασε σχεδόν άκοπα.

Swift work by the No.3 seed 🇨🇿 @BKrejcikova



Takes out Garcia 6-0, 6-2.#SydneyTennis pic.twitter.com/y49ugsYnPv