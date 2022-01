Επέστρεψαν με νίκες Κονταβέιτ και Μπαντόσα

Τα φαβορί επικράτησαν στα ματς του πρώτου γύρου στο Σίδνεϋ.

Τα πρώτα ματς για την φάση των «32» στο 500αρι του Σίδνεϋ έγιναν, με τις Μπαντόσα, Κονταβέιτ και Κβίτοβα να ξεκινούν νικηφόρα.

Η Μπαντόσα αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, επικράτησε της Οσταπένκο με 7-6, 6-1 και συνεχίζει στο τουρνουά με την Τομλγιάνοβιτς ή μία quilifier.

Up and running in Sydney



@paulabadosa gets the better of Ostapenko to reach the last 16.#SydneyTennisClassic pic.twitter.com/4ckRn4Ustd