ATP Cup: Πρεμιέρα με ήττα στο απλό για Τσιτσιπά

Με ανατροπή ο Σβάρτσμαν «πλήγωσε» τον Τσιτσιπά στο Σίδνεϊ, κερδίζονοντάς τον με 2-1 σετ στην 2η αγωνιστική του ATP Cup.

Με 2-1 σετ ηττήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, στο πρώτο του παιχνίδι στο απλό για το 2022 (είχε αποσυρθεί από το απλό στην πρεμιέρα με την Πολωνία και έπαιξε μόνο στο διπλό).

Αν και προηγήθηκε με 1-0, τα πολλά λάθη του, κυρίως στο μπάκχαντ, έφεραν την ανατροπή στο παιχνίδι (2-1 σετ με 6-7, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 43 λεπτά για τον Αργεντινό), που ουσιαστικά σήμανε και τον αποκλεισμό της εθνικής μας ομάδας από τη συνέχεια του ATP Cup καθώς χάνει με 2-0 από την Αργεντινή και το παιχνίδι στο διπλό θα είναι τυπική διαδικασία.

Χωρίς απώλειες ξεκίνησαν οι δύο αντίπαλοι στα πρώτα πέντε games του ματς με τον Τσιτσιπά να έχει προβάδισμα 3-2, αλλά να αντιμετωπίζει προβλήματα στο σερβίς του Αργεντινού, κυρίως στις επιστροφές και στο backhand.

Το σετ κύλησε έτσι ως το 6-5 υπέρ του Τσιτσιπά. Ο Στέφανος είχε τρεις ευκαιρίες στο σερβίς του Αργεντινού να πάρει το σετ, αλλά ο Σβάρτσμαν άντεξε και το έστειλε σε tie break. Εκεί βρήκε ένα μίνι break για το 4-2, ο Σβάρτσμαν το έσβησε (4-4), αλλά ο Τσιτσιπάς έσπασε ξανά το σερβίς του αντιπάλο του και πήρε το tie break με 7-5 και έκανε το 1-0.

Ιδανικά άρχισε το δεύτερο σετ με break για τον Τσιτσιπά χάρη σε δύο μαζεμένα λάθη του Αργεντινού. Ομως ο Σβάρτσμαν απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» και ισοφάρισε, ενώ κράτησε το σερβίς του εύκολα για να πάρει προβάδισμα 2-1.

Στο 4-3 υπέρ του, ο Αργεντινός είχε τρεις ευκαιρίες για μπρέικ (χάρη σε δύο διπλά λάθη του Τσιτσιπά) που θα τον έφερνε να σερβίρει για το σετ. Στην τέταρτη τα κατάφερε από λάθος του Στέφανου σε φόρχαντ πάνω στο φιλέ.

Ο Σβάρτσμαν δεν έχασε την ευκαιρία και με αψεγάδιαστο game πήρε το σετ με 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.

Με δύο λάθη του Τσιτσιπά, ο Σβάρτσμαν ξεκίνησε με break το τρίτο σετ και κράτησε το σερβίς του έστω και δύσκολα για το 2-0. Αν και δεν σέρβιρε καλά, το Νο4 του κόσμου μείωσε σε 2-1 στο τρίτο game. Το break αποδείχθηκε... χρυσάφι για τον Αργεντινό που κράτησε το σερβίς του.

Στο υπέρ του 4-2 είχε ευκαιρίες για νέο break, αλλά ο Τσιτσιπάς κέρδισε αυτό το «μαραθώνιο» game που κράτησε 12 λεπτά και μείωσε σε 4-3. Τα λάθη στο μπάκχαντ συνεχίστηκαν για τον Ελληνα τενίστα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-3 και σέρβιρε για να μείνει στο ματς.

Ο Σβάρτσμαν βρήκε τριπλό match point, με τον Στέφανο να σώζει την κατάσταση, αλλά να δίνει και τέταρτη ευκαιρία στον αντίπαλό του που δεν την άφησε να πάει χαμένη...

