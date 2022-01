Τσιτσιπάς: Μπέρδεψε τις μέρες σε Live μετάδοση! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλώντας για τον επόμενο αγώνα της Ελλάδας στο ATP Cup ξέχασε τι μέρα ήταν, με αποτέλεσμα να μπερδευτεί και να χάσει τα λόγια του!

«Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα; Όχι, Σάββατο.. Τότε την Τετάρτ.. όχι, την Δευτέρα, ναι την Δευτέρα» ήταν τα λόγια του Στέφανου Τσιτσιπά στην on court συνέντευξή του στο Σίδνεϊ στα πλαίσια του ATP Cup, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την βοήθεια του Μιχάλη Περβολαράκη για να επανέλθει στην ροή του λόγου του!

Δείτε το αστείο στιγμιότυπο:

"What day is it? Monday? Saturday?"



Hard relate @steftsitsipas #ATPCup pic.twitter.com/CTkmEaWN08