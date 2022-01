Τσιτσιπάς: «Αποσύρθηκα για προληπτικούς λόγους»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του εξήγησε τους λόγους που δεν αγωνίστηκε στο ATP Cup.

Καθαρά προληπτικοί ήταν οι λόγοι που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Χουρκάτζ, στην πρεμιέρα του ATP Cup.

Το Νο4 του κόσμου στην διάρκεια του αγώνα του Πρεβολαράκη, καθόταν στον πάγκο έχοντας βάλει πάγο, με την απόφαση να αποσυρθεί να ανακοινώνεται λίγα λεπτά πριν την έναρξη του προγραμματισμένου αγώνα του.

Ο ίδιος με μία δήλωσή του τόνισε πως η απόφαση πάρθηκε για να καθαρά προληπτικούς λόγους, ώστε να μην ρισκάρει εν όψει Australian Open. Αν και στην δήλωση δεν ξεκαθαρίζει αν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τουρνουά του Σίδνεϋ, δύσκολα φαίνεται πως θα τον δούμε να παίζει καθώς προτεραιότητα έχει να είναι στο 100% έτοιμος για το πρώτο grand slam της χρονιάς.

«Η αποθεραπεία μετά την εγχείρηση στον αγκώνα είναι στον σωστό δρόμο εν όψει Μελβούρνης και σήμερα έγινε ένα προληπτικό βήμα για να είμαι σίγουρος πως θα είμαι εκεί. Θα πάρουμε κάθε μέρα, κάθε ματς ξεχωριστά μέχρι τότε», ανέφερε.

