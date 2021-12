Στον Ναδάλ το «Stefan Edberg Sportsmanship Award»

Ο Ράφα Ναδάλ κέρδισε για 5η φορά στην καριέρα του το Stefan Edberg Sportsmanship Award.

Το Stefan Edberg Sportsmanship Award, το βραβείο της ATP που αφορά τον παίκτη που επέδειξε υψηλό επαγγελματικό, καλή συμπεριφορά στους συναδέλφους του αλλά και συνολικά εκτός και εντός κορτ, κατέληξε και φέτος στον Ράφα Ναδάλ.

Οι τενίστες της ATP ψήφισαν τον Ράφα Ναδάλ ο οποίος είναι πρώτος σ' αυτή την κατηγορία για 5η φορά. Η πρώτη ήταν το 2010 ενώ έχει πλέον τέσσερις σερί κατακτήσεις από το 2018 έως το 2021.

Τις περισσότερες "νίκες" και σ' αυτή την κατηγορία έχει ο Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος έχει σταματήσει στις 13.

Congratulations to @RafaelNadal for winning the Stefan Edberg Sportsmanship Award for the fourth time #ATPAwards