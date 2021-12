ATP Tour 2021: Ο Φακούντο Λουγόνες προπονητής της χρονιάς

O Φακούντο Λουγόνες, προπονητής του Κάμερον Νόρι, ψηφίστηκε προπονητής της χρονιάς στο ATP Tour 2021.

Ο Αργεντινός που οδήγησε τον Κάμερον Νόρι στην κατάκτηση του Indian Wells αλλά και στον τίτλο στο Los Cambos και στο Νο12 κόσμου άφησε πίσω του τους προπονητές των Μεντβέντεφ, Ρουντ, Αλκαράθ και Χούρκατς.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα αυτό το βραβείο, είναι σουρεαλιστικό. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά του αθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καμ που ήταν θηρίο και πέτυχε όλες αυτές τις μεγάλες νίκες, χάρη στις οποίες πήρε το βραβείο», είπε ο Λουγόνες.

And the winner for Coach of the Year in the #ATPAwards is... pic.twitter.com/mCQAX06xWd