Ο Τσιτσιπάς βγάζει το... καπέλο στον Γιουσέιν Μπολτ

O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Γιουσέιν Μπλοτ παρακολούθησαν το συγκλονιστικό φινάλε της F-1 στο Άμπου Ντάμπι και ο Έλληνας τενίστας αποθέωσε τον Τζαμαϊκανό σπρίντερ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Γιουσέιν Μπολτ έζησαν στο Άμπου Ντάμπι το συγκλονιστικό φινάλε του πρωταθλήματος της F-1 με τον Έλληνα τενίστα να είναι ενθουσιασμένος που συνάντησε τον θρύλο των σπριντ.

Ο 23χρονος τενίστας αποθέωσε τον Τζαμαϊκανό σπρίντερ με τα 8 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100μ και στα 200μ με ένα tweet.

«Ο Γιουσέιν Μπολτ έχει ξοδέψει μόλις 325 δευτερόλεπτα , κάτι λιγότερο από 6 λεπτά, μέσα στον Ολυμπιακό στίβο. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει ένα χρυσό μετάλλιο κάθε 36 δευτερόλεπτα παρουσίας στο στίβο, συμπεριλαμβανομένου και των προκριματικών γύρων.

Γι’αυτά τα 6 λεπτά, προπονείται 20 χρόνια. Αυτό είναι επίτευγμα», έγραψε ο Στέφανος που είναι λάτρης της στατιστικής.

Usain Bolt has spent only 325 seconds - a little under 6 minutes - on the Olympics track.



That means he has picked up a gold medal for every 36 seconds spent on the track, including the qualifying rounds.



For those 6 minutes he trained for 20 years.



That’s an investment.